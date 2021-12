Covid, Vezzali: “Tampone per accedere allo stadio anche per i vaccinati? Non escludo questa misura”

L’ipotesi di tamponi obbligatori prima di accedere allo stadio anche per le persone vaccinate, quindi munite di Super Green Pass, sta facendo molto discutere in queste ore. Valentina Vezzali, Sottosegretaria allo Sport, a margine della consegna dei Collari d’Oro a Roma, ha parlato in merito alla questione. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Credo che il Governo stia adottando le misure necessarie per salvaguardare la salute e permettere a tutti di guardare gli eventi sportivi con la massima tranquillità. Tampone per accedere allo stadio anche per i vaccinati? Non escludo questa misura: se verrà fatta è per tutelare la salute di ogni cittadino, che è la priorità del governo“. Lo riporta Tuttomercatoweb.com.

