Il Tempo | Il tifo in trasferta c’è: a Venezia 1500 tifosi laziali

Pronto un altro esodo in trasferta, stavolta con direzione Venezia: lontano da Roma la Lazio non è mai sola, fino a ieri sera sono stati venduti 1500 biglietti. Il settore ospiti è stato polverizzato (900 biglietti), per poi venderne altri 500 nella tribuna accanto, a disposizione proprio per i tifosi laziali. La gara si terrà mercoledì alle 16.30 e i biglietti saranno in vendita fino alle 19 di martedì. Nel prezzo è compreso anche il servizio di trasporto acqueo per arrivare allo stadio e viceversa. Lo riporta Il Tempo.

