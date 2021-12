Lazio Women, Giulia Ferrandi si presenta così: “Felice ed emozionata di entrare a far parte di questo club storico”

La calciatrice Giulia Ferrandi, centrocampista classe ’92 proveniente dal Pomigliano, è stata scelta per rinforzare la rosa di mister Massimiliano Catini. Sul proprio profilo Instagram si è presentata così:

“Felice ed emozionata di entrare a far parte di questo club storico e di mettermi a disposizione della squadra. Entrare a stagione iniziata non è mai semplice ma cercherò di dare il mio contributo per ogni obiettivo prefessiato. Un doveroso ringraziamento ad Emmanuel e alla @sportmgtch per essermi stati vicino in questi giorni e per avermi supportato (e sopportato) sin dal primo giorno. Avanti tutta!”