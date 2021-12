Salute Lazio, Zingaretti firma l’ordinanza: mascherine obbligatorie all’aperto, ecco da quando

Il Presidente delle regione Lazio Nicola Zingaretti ha firmato la nuova ordinanza riguardante l’utilizzo delle mascherine all’aperto in tutta la regione. E’ quanto si apprende dal ala circolare diramata da Salute Lazio, nella quale viene indicata anche la data in cui entrerà in vigore tale ordinanza. Da giovedì 23 dicembre 2021 fino al 23 gennaio 2022, sarà obbligatorio indossare la mascherina all’aperto su tutto il territorio regionale. L’esenzione dall’obbligo viene prevista per i bambini di età inferiore ai sei anni, portatori di patologie incompatibili con l’uso della mascherina e per attività sportive all’aperto.

Questa l’intera circolare di Salute Lazio:

