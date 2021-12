Tamponi obbligatori allo stadio, passo indietro o porte chiuse?

Ieri è circolata una notizia secondo cui, per fronteggiare la pandemia che presenta, in questo momento storico, dei numeri in continuo aumento il governo starebbe pensando di prendere dei provvedimenti per quanto riguarda lo stadio, inserendo l’obbligo dei tamponi negativi per i vaccinati. Dunque oltre al Super Green pass, si dovrà essere in possesso di un tampone negativo. Questa voce trova, oggi, due possibili risvolti: secondo quanto riportato dal Corriere della Sera potrebbe finire in sordina questa ipotesi e dunque continuare ad andare allo stadio con il solo Super Green pass. Sarebbe dunque una sorta di altalena quella andata in scena tra ieri e oggi riguardo questa ipotesi. Allo stesso tempo, secondo quanto riporta La Repubblica, potrebbe essere un’altra conseguenza trasversalmente opposta rispetto a questa: le porte chiuse o capienza ridotta. Una decisione con cui si tornerebbe al passato, considerando la scorsa stagione. Ogni decisione verrà comunque presa eventualmente da gennaio.

