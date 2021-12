Calciomercato Lazio, Erik Botheim del Bodø/Glimt vicino ad un club russo: i dettagli | FOTO

Con la 19° giornata di Serie A che inizierà quest’oggi, si chiuderà il girone d’andata del campionato italiano. La ripresa è fissata all’anno nuovo, con la prima giornata di ritorno in programma il 6 gennaio 2022. Ma, nel primo mese dell’anno, oltre alla ripresa del campionato, avrà inizio la finestra di calciomercato invernale, con le squadre pronte a rinforzare i propri organici. In chiave Lazio, dopo che il suo nome è stato accostato più volte per rinforzare il reparto offensivo, sembra vicino ad approdare in un altro club: come riporta l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, Erik Botheim, attaccante norvegese in forza al Bodø/Glimt, dovrebbe passare in Russia, all’FK Krasnodar. Termini personali concordati, test medici da completare in Europa e solo gli ultimi dettagli da discutere tra i club.

Bodø/Glimt striker Erik Botheim is set to join FK Krasnodar. Personal terms agreed, medical tests to be completed in Europe and just final details to be discussed between clubs. 🇳🇴🇷🇺 #transfers

After Patrick Berg to Lens, it’s now time for Erik Botheim to leave the club. pic.twitter.com/U0kEEhi3A5

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 21, 2021