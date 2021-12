Caso plusvalenze, perquisizione in corso in casa Inter

Dopo la Juventus, la guardia di finanza ha bussato anche alle porte dell’Inter, i pm milanesi hanno incaricato un nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza che ha acquisito presso la sede del club nerazzurro e della Figc alcuni documenti relativi ad alcune plusvalenze contabilizzate dall’Inter nelle stagioni 2017/2018 e 2018/2019: aperto un fascicolo a carico di ignoti.

Le attività in corso nelle sedi dell’Inter e della Lega Calcio da parte degli esperti, sono dirette ad acquisire documentazione relativa alle cessioni da parte della predetta società, dei diritti pluriennali sulle prestazioni di taluni calciatori relativamente agli esercizi 2017/2018 e 2018/2019 al fine di verificare la regolarità della contabilizzazione delle relative plusvalenze”. E’ quanto comunica la procura di Milano. “L’ipotesi di reato per la quale sono in corso le indagini preliminari, nei confronti di ignoti, riguarda il delitto di false comunicazioni sociali”, si legge ancora nella nota firmata dal procuratore facente funzioni Riccardo Targetti.

