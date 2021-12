Conference League, la decisione del Tottenham dopo lo 0-3 a tavolino e l’eliminazione dalla competizione

Il Tottenham di Antonio Conte farà ricorso dopo la decisione dell’Uefa di assegnare lo 0-3 a tavolino in favore del Rennes, con la conseguente eliminazione dei londinesi dalla Conference League. Ad annunciarlo è stato l’ex tecnico dell’Inter, che ha rivelato: “La decisione non è definitiva, ci sarà un altro passo per confermare o meno questa incredibile decisione. Siamo molto fiduciosi per il prossimo passo, perché meritiamo di giocarci la nostra qualificazione sul campo, non in tribunale. Non posso accettarlo. Siamo molto delusi dalla Uefa dopo questa decisione”.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: