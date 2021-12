Covid, la Salernitana non parte per Udine: “Accertate positività nel gruppo squadra”

“L’U.S. Salernitana 1919, a seguito di accertate positività nel gruppo squadra, prende atto delle disposizioni dell’ASL di Salerno che ha richiesto la sospensione dell’attività della squadra e ne ha vietato la partecipazione ad eventi sportivi. La Società ha provveduto a comunicare tali disposizioni alla Lega Serie A e si rende disponibile ad ogni tipo di accertamento da parte delle autorità sanitarie locali“, attraverso questo comunicato stampa la società granata ha reso noto che non partirà per la trasferta di Udine, dove oggi alle 18.30 era in programma la sfida di campionato contro l’Udinese, valida per la 19esima giornata di Serie A Tim.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: