FORMELLO – Niente rifinitura per Hysaj, pronto Lazzari. Dubbio in mezzo al campo, confermato il tridente leggero

Ultimo impegno del 2021 per la Lazio che domani alle 16:30 affronterà il Venezia di Paolo Zanetti. Certa l’assenza di Ciro Immobile risultato positivo al Covid, tornerà direttamente con il nuovo anno, mentre è a forte rischio la presenza di Hysaj. Il terzino albanese ha accusato un fastidio muscolare all’adduttore della coscia destra e non ha preso parte all’allenamento della vigilia. Per la corsia destra è quindi pronto Manuel Lazzari che è favorito su Patric con Adam Marusic sulla fascia mancina. Al centro confermata la coppia Luiz Felipe-Acerbi davanti Thomas Strakosha. In mezzo al campo il grande dubbio riguarda Luis Alberto, reduce dall’ottimo secondo tempo col Genoa con due assist per i compagni a referto. Lo spagnolo scalpita per riprendersi una maglia da titolare, si contende un posto con Basic che viene considerato da Sarri l’equilibratore della mediana. Il croato rimane al momento favorito ma potrebbe riprendere quota col passare delle ore la candidatura dell’ex Liverpool. Il resto del reparto non riserva sorprese con Cataldi in cabina di regia e Milinkovic sul suo fianco destro. Davanti fiducia al tridente leggero che ha ben figurato nella precedente uscita. Pedro e Zaccagni in questo momento sono i trascinatori della Lazio sia nei numeri che nelle prestazioni, in mezzo ancora una volta Felipe Anderson. Il brasiliano contro il Genoa ha dato segnali importanti di ripresa, il tecnico sta lavorando tanto sulla testa del ragazzo con la convinzione che possa essere utile anche come falso nueve specialmente nella fase di pressing alla difesa avversaria.

LAZIO 4-3-3: Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All.: Sarri.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: