Il Tempo | I Pozzo su Strakosha: vorrebbero portarlo in Inghilterra già a gennaio.Torino su Lazzari, Casale nel mirino di Tare

Il portiere albanese continua a essere al centro di voci di mercato: il contratto di Strakosha è in scadenza il prossimo giugno e su di lui avrebbero rimesso gli occhi i Pozzo, proprietari di Udinese e Watford. Vorrebbero portare il laziale in Inghilterra già a gennaio, in cambio offrono il terzino danese, Styger-Larsen. Una mossa che potrebbe far pensare a un ipotetico addio di Lazzari. L’esterno non sta trovando continuità sotto la gestione Sarri. Pochissime partite da titolare e molto spezzoni di gara partendo dalla panchina. L’ex Spal, dunque, potrebbe essere uno dei candidati principali a lasciare Formello per consentire di fare cassa alla società. Per lui c’è l’interesse del Torino, ma si è parlato anche di Bologna e Tottenham, oltre che all’Inter di Inzaghi. Sul taccuino di Tare anche Nicolò Casale, difensore classe 1998 dell’Hellas Verona. Intanto è al punto di svolta il rinnovo di contratto di Sarri con la Lazio. Durante la cena di Natale il presidente Lotito aveva ribadito la volontà di andare avanti con il Comandante. È stata trovata l’intesa sia dal punto di vista economico che dal punto di vista delle richieste tecniche. L’allenatore avrà maggior potere decisionale in sede di mercato, s0prattutto nella scelta dei ruoli da rinforzare. E allora avanti insieme per altre due stagioni rispetto all’accordo iniziale: il nuovo contratto dell’ex Juventus e Napoli scadrà nel 2025.E da un ingaggio di 3 milioni (3,5 con i bonus), si passerà a una cifra di circa 4 milioni più premi. Tempistiche rispettantesi aspetta solo l’ufficialità. Il Tempo\Daniele Rocca

