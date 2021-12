Il Tempo | Lazio, a Venezia senza Ciro

Arrivederci al 2022. L’anno solare di Immobile si è concluso con la sconfitta di Reggio Emilia dello scorso 12 dicembre. Assente per problemi gastrointestinali nella sfida con il Genoa, Ciro non ci sarà neanche a Venezia. La sua famiglia è alle prese con il Covid, mentre sulla sua situazione non arrivano comunicazioni ufficiali. Forse oggi la società farà chiarezza sulle sue condizioni, con Sarri che già si è arreso all’idea di riabbracciare il suo bomber con l’arrivo del nuovo anno. Anche al Penzo il tecnico riproporrà il tridente leggero che ha battuto il Grifone di Shevchenko venerdì scorso. L’esperimento è riuscito, avanti con gli stessi. Felipe Anderson sarà riproposto nel ruolo di falso nuove, mentre ai suoi lati scatteranno Pedro e Zaccagni. In mezzo al campo dovrebbe rivedersi Luis Alberto dal primo minuto: il Mago è reduce da due assist nell’ultima sfida, dovrebbe tornare titolare. Insieme a lui anche Cataldi (Ormai scalzato Leiva) e Milinkovic. Non dovrebbero invece preoccupare le condizioni di Hysaj, non a meglio negli ultimi giorni. Sulla fascia opposta Marusic, mentre al centro la coppia Luiz Felipe-Acerbi davanti a Strakosha. Il Tempo\Daniele Rocca

