Malagò: “Sarri è un tecnico con idee importanti”

Il presidente del Coni, presente ieri sera nel programma tv Tiki Taka, si è intrattenuto in una lunga conversazione nella quale ha toccato numerosi temi: dai Giochi di Milano-Cortina, al 2021 trionfale per lo sport italiano, passando anche per il ct Roberto Mancini e l’attuale mister della Lazio. Questo il pensiero di Giovanni Malagò sull’allenatore laziale: “Sarri è un tecnico con idee importanti“.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: