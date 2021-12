SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sul Venezia

Ultima gara del girone d’andata per i biancocelesti di Maurizio Sarri. Domani Lazio che scenderà in campo allo stadio Luigi Penzo per affrontare il Venezia di Zanetti. Ultima gara del 2021 e poi ci sarà la pausa per le vacanze natalizie. Gara difficile per la Lazio domani alle 16:30. Intanto ecco di seguito le ultime sui veneti.

IL VENEZIA – Neo promossa che sta disputando un ottimo campionato, fuori dalla zona retrocessione con 13 punti e con qualche vittoria importante come contro Roma e Fiorentina, e un pareggio fondamentali contro la Juventus circa dieci giorni fa. Avversario ostico da affrante soprattutto tra le mura amiche dove è difficile fare bene e trovare la concentrazione giusta.

LA FORMAZIONE (4-3-3) – Romero; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Mazzocchi; Tessmann, Ampadu, Busio; Aramu, Henry, Kiyine.

LA STELLA – Aramu è sicuramente il giocatore più in forma in casa veneta: 5 reti, 2 assist e 9 passaggi chiave. Insieme ad Okereke formano un bel duo d’assalto con 9 gol totali. Domani la difesa biancoceleste dovrà seguire con attenzione le incursioni proprio di Aramu dalla fascia destra.

IL PRECEDENTE – L’ultimo precedente in casa del Venezia tra le due squadre risale al 21 ottobre 2001 con i biancocelesti allenati da mister Zaccheroni che non risicarono a segnare neanche una rete. Gara che terminò per 0-0. Un’usanza tipica nei match casalinghi a Venezia con la Lazio che ha sempre fatto fatica a vincere, anche nell’anno dello scudetto nella semifinale della Coppa Italia. Gara che finì 2-2 con la doppietta di Inzaghi e i gol di Valtolina e Berg.

