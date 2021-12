Venezia, i convocati di Zanetti per la sfida contro la Lazio: torna Okereke

Il tecnico del Venezia, Paolo Zanetti, ha diramato la lista dei 25 giocatori convocati per la sfida contro la Lazio, valevole per il diciannovesimo turno di campionato in programma domani pomeriggio alle ore 16:30 allo Stadio Pier Luigi Penzo.

Portieri: Filippo Nero, Niki Mäenpää, Sergio Romero

Difensori: Ethan Ampadu, Mattia Caldara, Pietro Ceccaroni, Tyronne Ebuehi, Pasquale Mazzocchi, Marco Modolo, Cristian Molinaro, Ridgeciano Haps, Michael Svoboda

Centrocampisti: Gianluca Busio, Domen Črnigoj, Daan Heymans, Sofian Kiyine, Dor Peretz, Tanner Tessmann, Antonio Junior Vacca

Attaccanti: Mattia Aramu, Francesco Forte, Thomas Henry, Dennis Johnsen, David Okereke, Arnór Sigurðsson

