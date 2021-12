Acerbi, il gol contro il Venezia è da record: il dato – FOTO

Un gol da record quello siglato da Francesco Acerbi al 48′ di Venezia–Lazio su assist di Danilo Cataldi. Il difensore biancoceleste infatti, dopo la rete messa a segno contro il Genoa nella scorsa giornata, è andato in gol in due gare consecutive per la prima volta in carriera. Ci era riuscito anche con il Sassuolo nella stagione 2015/26, nella 15esima (Sampdoria) e 16esima giornata (Torino), ma quest’ultima era un recupero. La partita contro i granata infatti non si disputò inizialmente per nebbia.

🦁 @Acerbi_Fra in gol in due gare consecutive per la 1ª volta in carriera

Aveva segnato alla 15ª e alla 16ª giornata del campionato 2015/16, Sampdoria-Sassuolo e Sassuolo-Torino: quest’ultima era però una gara di recupero, il match non si era inizialmente disputato per nebbia pic.twitter.com/N5mUhMcqE2 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 22, 2021







