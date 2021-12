CdS | Lazio, sfuma Botheim: ora per l’attacco risale Lasagna

Negli ultimi giorni è stato più volte accostato alla Lazio il norvegese Erik Botheim come rinforzo per l’attacco, ma il classe 200 ad oggi sembrerebbe essere vicinissimo al Krasnodar. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, i biancocelesti non hanno mai veramente affondato il colpo ed ora valuta altre alternative tra cui Kevin Lasagna, proposto dal Verona. Sono previsti movimenti a gennaio e si cercano innesti in attacco e in difesa: operazioni che la Lazio dovrebbe finanziare attraverso le cessioni di Lazzari e Muriqi.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: