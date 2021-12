CONFERENZA SARRI – “Finora cammino complesso e pieno di difficoltà. Litigio con Milinkovic? Una fake news…”

Ai microfoni di Lazio Style Radio, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, è intervenuto nella rituale conferenza stampa dopo la sfida contro il Venezia. Queste le sue dichiarazioni:

“Abbiamo fatto un primo tempo di ottimo livello. Loro quando riconquistavano palla andavano in verticale attaccando subito la profondità ma siamo stati bravi a contenerli. Abbiamo controllato la partita e mi dispiaceva dopo il primo tempo essere in parità perché avevamo fatto qualcosa in più. Poi siamo tornati in vantaggio. Abbiamo palleggiato meno nel secondo tempo perché volevamo tirare in porta dopo tre passaggi. Si poteva gestire con più calma e tenere la partita con ritmo più basso. Il finale è stato difficile dopo l’infortunio di Acerbi ma l’abbiamo chiusa.

Il cammino è stato complesso e pieno di difficoltà. Qualche passo in avanti, qualcuno in dietro. La sensazione ora è un po’ diversa. Sembra che abbiamo trovato un po’ di solidità difensiva. Siamo in crescita anche nel fraseggio con verticalizzazioni improvvise, anche se tutti parlano di noi come una squadra di palleggio…

Luis Alberto? Con lui ci ho litigato una volta sola ma quattro mesi fa, quindi non ho bisogno di fare la pace, anzi… in questi giorni ho letto di un mio litigio con Milinkovic… una delle più grandi fake news, non mi risulta. Da agosto non abbiamo avuto più una settimana normale. Diventa difficile perché senza lavoro giornaliero il lavoro diventa di routine: scarico, preparazione della partita e partita. Purtroppo è il calcio moderno. Saranno ca**i vostri tra qualche anno, tanto io non ci sarò (con tono ironico, ndr).

Il nostro mercato è legato alle uscite, bisogna vedere chi esce. Lazzari? Non lo so se può essere uno degli indiziati. Lo può essere chiunque con una grande richiesta. Limiti fisici? A Napoli ho fatto tre anni con Mario Rui da esterno di difesa e ha delle caratteristiche fisiche simili a lui. È chiaro che un cross sul secondo palo con lui a difendere qualche volta lo paghi, ma ci sono anche corrispettivi a favore”.





