Europa League, la Uefa omaggia la prestazione di Felipe Anderson contro la Lokomotiv – VIDEO

Felipe Anderson ha fatto quest’anno il suo ritorno alla Lazio dopo tre anni di distanza dala sua prima esperienza in biancoceleste. Un ritorno voluto fortemente da Sarri ma sopratutto dai tifosi, entusiasti di rivedere i brasiliano con l’aquila sul petto. Le sue qualità sono indiscusse, nonostante i momenti di blackout, e più volte in questa stagione ne ha dato prova. La Uefa, ha voluto omaggiare la splendida performance di Felipe Anderson messa in campo in occasione della sfida di ritorno di Europa League contro la Lokomotiv Mosca vinta dai bianconcelesti per 2-0. Durante quella gara, l’esterno ha regalato prodezze sfuggendo più volte alla difesa avversaria.

Questo il video postato dalla Uefa:

🔵 Felipe Anderson in fine form against Lokomotiv Moskva on Matchday 2 🔥@OfficialSSLazio | #UEL pic.twitter.com/tVcmheS5Lt — UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 22, 2021







