La Curva Nord contro Acerbi: “A fine partita, al contrario degli altri, se ne è andato. Non è più gradito qui a Roma”

Il polverone che si è alzato attorno ad Acerbi e alla sua esultanza contro il Genoa non accenna a placarsi. Oggi il calciatore si sarebbe dovuto recare sotto al settore ospiti per un confronto con i tifosi, cosa che però non è successa. La Curva Nord, dunque, si è schierata totalmente contro il calciatore, dichiarando che d’ora in avanti sarà fischiato in ogni partita e che non è più gradito a Roma. Ecco il comunicato postato sui social:





