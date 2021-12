MOVIOLA | Serata tranquilla per Maresca, giusta l’espulsione di Tessmann

Partita di normale amministrazione per l’arbitro Maresca, nel match tra Venezia e Lazio. La gara terminata 3-1 per gli ospiti, non porta a particolari annotazioni, un match giocato a ritmi alti ma nel complesso la direzione di gara è stata positiva per l’arbitro di napoletano.

Nel primo tempo ammonisce Cataldi poi rettifica e mostra il giallo a Luiz Felipe. Giusta l’espulsione nel finale di Tessmann su Luis Alberto, per intervento pericoloso. Mancherebbe forse un giallo sul giocatore del Venezia per fallo ai danni di un esauribile Pedro.

Concluderà la gara con sei ammoniti, tre per parte e l’espulsione come detto nel finale per il subentrato Tessmann







