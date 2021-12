Milinkovic risponde alle voci sul presunto litigio con Sarri: “A me non frega niente, l’importante è vincere”

Due giorni fa hanno cominciato a girare voci su un presunto litigio tra Milinkovic e Sarri. Secondo quanto riportava Il Messaggero, il mister vedeva il serbo comportarsi in modo arrogante e presuntuoso, non da buon vice-capitano. A mettere a tacere queste voci ci hanno pensato direttamente i due protagonisti: Sarri in conferenza stampa ha chiaramente detto che si tratta di una fake news; Sergej, dal canto suo, ha risposto tramite social, pubblicando diverse foto, tra cui una in cui si sistema la fascia di capitano, scrivendo: “Ho visto tante chiacchiere sul Sergente, ma a me non frega niente. L’importante è che la Lazio vince.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sergej Milinkovic Savic (@sergej___21)







