Serie A | Colpo Spezia a Napoli, Roma fermata dalla Samp

Oltre ai match di ieri e quelli del pomeriggio tra Venezia e Lazio e Sassuolo-Bologna (0-3, Orsolini, Hickey, Santander), questa sera si sono giocati il resto delle partite di Serie A, valide per l’ultima giornata del girone di andata. Tra Napoli e Spezia hanno vinto i liguri 1-0 grazie all’autogol di Juan Jesus. Il Milan ha battuto 4-2 l’Empoli fuori casa con la doppietta di Kessié, poi Florenzi e Theo Hernandez; ai padroni di casa non sono bastati i gol di Bajrami e Pinamonti su rigore. Anche l’Inter ha vinto sul Torino, grazie al gol di Dumfries (1-0). Pareggi, invece, per Roma e Samp (1-1), con gol di Shomurodov e Gabbiadini, e per Hellas e Fiorentina (1-1), con le reti di Lasagna e Castrovilli.







