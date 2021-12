SERIE A | Venezia-Lazio, le formazioni ufficiali

Si chiude il girone d’andata. L’ultima gara della Lazio di mister Sarri in questo 2021 sarà in trasferta contro il Venezia. I biancocelesti vogliono terminare l’anno con una vittoria, dando continuità dopo i tre punti raccolti nell’ultimo turno contro il Genoa. Il Venezia invece, alla ricerca di punti salvezza, è reduce dai due pareggi per 1-1 contro Juventus e Sampdoria. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori per il match in programma alle 16:30:

VENEZIA (4-3-3): Romero; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Mazzocchi; Ampadu, Vacca, Crnigoj; Aramu, Forte, Kiyine.

A disposizione: Maenpaa, Molinaro, Tessmann, Sigurdsson, Modolo, Johnsen, Heymans, Busio, Svoboda, Peretz, Haps, Okereke.

Allenatore: Paolo Zanetti.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Milinkovic, Cataldi, Basic: Pedro, Felipe Anderson Zaccagni.

A disposizione: Reina, Furlanetto, Lazzari, Patric, Leiva, Andrè Anderson, Akpa Akpro, Luis Alberto, Moro, Muriqi, Romero.

Allenatore: Maurizio Sarri.







