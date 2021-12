Venezia-Lazio, Acerbi contestato dai tifosi biancocelesti: la situazione

Il gesto fatto da Francesco acerbi dopo la rete segnata in casa contro il Genoa, non è stato ancora digerito dai tifosi biancocelesti. Le scuse pubblicate sui propri canali social, dopo il dito portato alla bocca ad ammutolire le critiche, non sono bastate e i tanti sostenitori giunti quest’oggi a Venezia hanno riservato una contestazione al difensore. A fine partita, Acerbi verrà chiamato sotto il settore ospiti per un confronto.







