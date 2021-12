Venezia-Lazio, Cataldi nel post-partita: “Rispetto all’anno scorso è cambiato l’allenatore e con lui le gerarchie. A breve vedremo la vera Lazio”

Al fischio finale della partita tra Venezia e Lazio, Danilo Cataldi è stato intercettato dai microfoni di DAZN: “Non so se Acerbi ha toccato la palla, ma l’importante è averla portata a casa. Ci voleva continuità dopo un periodo così così e siamo felici. Queste due vittorie consecutive ci portano tranquillità ed entusiasmo, a breve vedremo la vera Lazio. Rispetto all’anno scorso io non sono cambiato molto, è cambiato l’allenatore e sono cambiate le gerarchie: sono contento e spero di continuare così. Regalo di Natale? Chiedo tranquillità, abbiamo passato mesi di entusiasmo all’arrivo del mister e successivamente mesi complicati, speriamo di trovare serenità e che la squadra riesca a fare ciò che può fare. E magari anche un posto in Europa.”







