Venezia-Lazio, Immobile segue l’incontro da casa – FOTO

Ciro Immobile manca da due giornate sul campo, e la sua assenza è sicuramente pesante per tutta la squadra. Il bomber biancocleste, è infatti risultato positivo al Covid, e per questo non è potuto essere della partita in programma oggi contro il Venezia. The King farà dunque ritorno del 2022, e nell’attesa segue questa ultima gara dell’anno della sua Lazio da casa propria. Lo dimostra l’immagine pubblicata sulle Instagram stories, con tanto di “Forza Lazio”.

Questa la foto postata da Immobile:







