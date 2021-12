Venezia-Lazio, le probabili formazioni

Tra poche ore la Lazio scenderà in campo per l’ultima gara dell’anno. Alle 16.30, infatti, al Penzo ci sarà il fischio d’inizio della sfida valida per la 19esima giornata di Serie a Tim, che vedrà i biancocelesti impegnati contro i padroni di casa del Venezia. Queste le probabili formazioni delle due squadre:

Venezia (4-3-3) – Romero; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Mazzocchi; Tessmann, Ampadu, Busio; Aramu, Henry, Kiyine.

Lazio (4-3-3) – Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

