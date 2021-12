Venezia-Lazio, Sarri nel pre partita: “Partita pericolosa per entrambe, soprattutto nelle ripartenze”

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Venezia-Lazio, 19° giornata di Serie A, è intervenuto, ai microfoni di Dazn, l’allenatore biancoceleste Maurizio Sarri. Ecco le sue parole: “Pedro e Felipe Anderson? Sicuramente si alterneranno nelle due posizioni nel corso della partita. Mi aspetto la buona prestazione che hanno fatto contro il Genoa. Oggi sarà una partita pericolosa sia per loro che per noi sulle palle perse, perché anche il Venezia è una squadra che riparte dritto per dritto subito in verticale, pericolosa in queste situazioni. Noi, nell’ultimo periodo, stiamo segnando molto su riconquiste nella metà campo avversaria, quindi la pericolosità è reciproca. Cosa farebbe passare un bel Natale dopo questa partita? La sensazione che si possa ripetere una buona prestazione, cosa che purtroppo non ci è successa molto spesso”.







