Venezia-Lazio, Zaccagni nel post-partita: “Abbiamo fatto una grande partita. Siamo molto più ordinati rispetto a prima”

Il giocatore della Lazio, Mattia Zaccagni, dopo la vittoria per 1-3 contro il Venezia, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. Queste le sue parole:

“Abbiamo fatto una grande partita da squadra vera. Siamo stati ordinati e abbiamo sfruttato bene le occasioni arriva. Siamo stati bravi anche a gestire l’infortunio di Acerbi. Siamo stati compatti sfruttando bene le ripartenze. Falso nueve? Sicuramente Immobile per noi è importantissimo e quando non c’è lui e ci siamo noi tre varia di più il gioco. Lo abbiamo fatto bene nelle ultime due e penso che sia la strada giusta. Sono molto contento di avere ritrovato la forma fisica e i 90 minuti. Mi riescono tante cose e sono molto contento di questo. Darò tanto altro alla Lazio. La fiducia arriva anche con la condizione fisica. Ora mi sento bene e sono molto contento.

Consigli ai compagni sulla trasferta di Venezia? Con qualcuno avevo parlato, non è facile venire a giocare qua per questioni ambientali. Abbiamo però affrontato la partita nel modo giusto e abbiamo vinto. Nel primo tempo avevamo meno spazio e loro ci chiudevano bene. Abbiamo trovato più sbocchi su Pedro infatti. Nel secondo loro si sono aperti un po’ e c’era più campo con più possibilità di attaccare anche dalla mia parte. Penso che dalle ultime prestazioni si può leggere benissimo che siamo una squadra in crescita che sta capendo bene le idee del mister. Siamo molto più ordinati rispetto a prima e questa è la strada giusta”.





Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: