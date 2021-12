Venezia-Lazio, Zanetti nel post-partita: “Oggi la qualità ha fatto la differenza, dobbiamo sempre migliorare”

Al termine del match Venezia-Lazio, terminato 1-3, è intervenuto ai microfoni di DAZN il tecnico dei padroni di casa, Paolo Zanetti. Ecco le sue parole: “Siamo stati molto bravi a pareggiare, ma prendere gol su palla inattiva in quel modo mi dà fastidio perché vuol dire che siamo stati leggeri. Le soddisfazioni arrivano a fine anno con gli obiettivi raggiunti, oggi la Lazio con noi ha fatto fatica perché abbiamo creato occasioni, però alla fine la qualità ha fatto la differenza. Non ho molto da dire ai miei giocatori per come sono stati in campo, ma bisogna sempre migliorare qualcosa.”







