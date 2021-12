Venezia, mister Zanetti: “La Lazio è una squadra che ragiona sul collettivo, dobbiamo stare attenti alle loro qualità”

Poco prima del fischio d’inizio, oltre a mister Sarri, è intervenuto anche l’allenatore del Venezia Paolo Zanetti. Di seguito le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Dazn: “Forte? Henry ha la febbre, quindi non è convocato. Il vice-Henry è Forte. Ho fatto questa scelta perchè bisogna essere vari in questo tipo di partite, credo che Forte abbia grandissima voglia di dimostrare il suo valore in Serie A, quindi puntiamo anche su questo.

Sicuramente la Lazio, con l’assenza di Immobile, perde dei numeri perché chiaramente Immobile è un giocatore di altissimo livello. Però la Lazio è una squadra che ragiona sul collettivo, non ragione su un solo giocatore, quindi cambia relativamente poco negli schemi di mister Sarri, un allenatore bravissimo. Noi dovremmo stare attenti perché loro hanno le qualità per far male in tutte le zone del campo”.







