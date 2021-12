Agostinelli: “Ho visto segnali positivi, ma per il quarto posto mi sembra dura. Acerbi? Ecco cosa ne penso…”

In merito all’ultimo incontro dell’anno vinto dalla Lazio per 3-1 contro il Venezia, l’ex biancoceleste Andrea Agostinelli ha espresso il proprio giudizio ai mirocfocni di TMW. Non manca poi il riferimento alla questione Francesco Acerbi, che tanto sta facendo discutere in casa Lazio.

Queste le sue parole:

“Ho visto segnali positivi. Ora deve avere continuità di rendimento, ha preso troppi gol e ha fatto gare in cui ha faticato o deluso. Adesso la squadra sta migliorando però per l’obiettivo del quarto posto mi pare dura. Acerbi? È un gran professionista e un gran calciatore. Spero rimetta a posto la situazione con la tifoseria… Per me ha sempre dimostrato di essere un gran professionalità. Magari può succedere un momento di nervosismo ma deve riconciliarsi col pubblico”







