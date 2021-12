Binance, nuovo sondaggio social: in palio i biglietti per Lazio-Empoli – FOTO

Il main sponsor della Lazio Binance, ha avviato un nuovo sondaggio social rivolto a tutti i tifosi biancocelesti. Sul sito ufficiale della piattaforma, sarà possibile scegliere la canzone per il riscaldamento della prossima sfida di campionato della Lazio in programma contro l’Empoli. AI partecipanti sarà data la possibilità di vincere i biglietti proprio per questo match di Serie A.

Di seguito il post social pubblicato dalla Lazio:

📣 Ready, Set, Vote

Ticket Giveaway

🔸Get your LAZIO #BinanceFanTokens ready

🔸Choose S.S. Lazio’s warm up song via Fan Voting

🔸Win a pair of Lazio Vs Empoli tickets

🔸Celebrate with the team in Serie A on 6th January 2022

Sign up on @binance ➡️ https://t.co/jePYIahU74 pic.twitter.com/mHveghxnyN

— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 23, 2021