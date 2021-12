CdS | Lazio avanti tutta

I biancocelesti passano a Venezia conquistando la terza vittoria nelle ultime quattro partite.

Embed from Getty Images

Come riportato dal Corriere dello Sport, la squadra di Sarri si regala una prova solida ed efficace: ancora gol di Pedro, poi Acerbi decisivo dopo il pari di Forte. Chiude una magia di Luis Alberto. Si tratta della seconda vittoria di fila (non accadeva dalle prime due giornate), il terzo successo nelle ultime quattro partite. Il tecnico biancoceleste termina il girone di andata con 31 punti e alla ripresa spera di avere due rinforzi. Venezia e Lazio hanno chiuso in 10 uomini per l’espulsione di Tessmann e l’infortunio di Acerbi, fortemente criticato dai tifosi laziali presenti allo stadio, uscito a parità ristabilita.







