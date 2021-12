GdS | Stadi, le decisione del governo: rimane la capienza al 75%, mascherina FFP2 obbligatoria

Secondo quanto si apprende dalla Gazzetta dello Sport, nella riunione odierna a Palazzo Chigi tra la Cabina di Regia e il Premier Mario Draghi, sono state rese note le nuove misure anti Covid per gli stadi. La capienza per gli impianti rimane al 75%, ma con l’obbligo dell’utilizzo delle mascherine FFP2 anche all’aperto. Non solo per assistere agli eventi sportivi, ma anche per andare al cinema, a teatro o per viaggiare sui mezzi di trasporto pubblici. Inoltre, si è deciso anche per lo stop al consumo di cibi e bevande al chiuso durante gli eventi sportivi.







