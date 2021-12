Il Deportivo Alavés tratta per Gonzalo Escalante

Prima delle voci sul possibile trasferimento all’ Alavés, Gonzalo Escalante era stato accostato al Cadice e al Valencia. Il suo destino non sarà né al Cadice e né al Valencia, la squadra più vicina a riportare il 28enne centrocampista nella Liga Santander è la squadra dell’Albiazul. Come è emerso, l’Alavés sta già trattando con la Lazio per Gonzalo Escalante. Lo afferma il quotidiano AS, secondo il quale l’argentino si fermerebbe al Vitoria in prestito fino al termine della stagione. In questa stagione Gonzalo Escalante ha giocato solo 8 minuti con la Lazio. L’arrivo di Maurizio Sarri non ha favorito l’ex Eibar, che accetterebbe volentieri il ritorno nella Liga Santander nelle file dell’Alavés.

Oltre a Gonzalo Escalante, c’è anche Jean Pyerre vicino al Deportivo Alavés. La squadra basca sta cercando di rafforzarsi a centrocampo nel mercato invernale con l’obiettivo di allontanarsi dalle posizioni di bassa classifica. Lo riporta larazon.es.





