Il Messaggero | Maurizio si gode i progressi. Ora il mercato

Meglio di così non poteva andare. Sei punti aveva chiesto Sarri alla cena di Natale e sei punti ha avuto.

Come riportato da Il Messaggero, per crescere e migliorare il tecnico si aspetta qualche rinforzo a gennaio. Non sarà facile perché la Lazio dovrà prima vendere per poi poter acquistare nuovi giocatori. Vavro e Jony sono quasi andati, non manca molto, mentre per Escalante e Muriqi ci sono situazioni interessanti, che vanno però perfezionate. Dalla Francia, infine, rimbalza una voce tutta da verificare che porta al nome di Layvin Kurzawa del Paris Saint Germain, perché il terzino sinistro è sul mercato da questa estate e con Pochettino non trova spazio.





