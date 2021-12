In attesa di tornare in campo, Immobile si allena a casa – FOTO

In attesa di tornare in campo con la Lazio nell’anno nuovo, Ciro Immobile si allena a casa con l’ausilio del preparatore Davide Ranzato in collegamento telefonico. Dopo la positività al Covid, emersa in seguito all’isolamento fiduciario per la positività della moglie Jessica, infatti, l’attaccante della Lazio è stato costretto a rimanere ai box saltando le ultime due gare di campionato, rispettivamente contro Genoa e Venezia, terminando in anticipo il 2021.







