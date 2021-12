Lazio-Empoli, Binance mette in palio dei biglietti

Binance ha organizzato un giveaway per i biglietti per la prima sfida del girone di ritorno del campionato di Serie A, Lazio-Empoli il 6 gennaio alle ore 14.30. La comunicazione è arrivata tramite il profilo Twitter della piattaforma di scambio di criptovalute, poi proposto anche sul profilo della SS Lazio. Di seguito il tweet con tutte le indicazioni per partecipare al contest:

@OfficialSSLazio vs Empoli F.C. Matchday Ticket Giveaway! 🔥

To enter:

1️⃣ Follow @BinanceFanToken and @OfficialSSLazio

2️⃣ Retweet this post with #BinanceFanToken

3️⃣ Fill in the form: https://t.co/Lu6C7IR70q

9 winners to be announced on December 30th! pic.twitter.com/7RbPCcsU7o

— Binance Fan Token (@BinanceFanToken) December 23, 2021