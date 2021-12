Premier League, rinviati due match del Boxing Day: riunione urgente tra vertici ed allenatori

Premier League nel caos. Dopo le diverse partite posticipate gli scorsi giorni casa Covid, anche il famoso Boxing Day rischia di saltare. Quest’oggi è stata presa la decisione che due sfide in programma il 26 dicembre verranno rimandate. Si tratta di Liverpool-Leeds e Wolves-Watford, posticipate a data da destinarsi. Secondo quanto vine riportato dal sito Sportface.it, è in corso una riunione urgente tra allenatori e vertici della Prmier per valutare seriamente la situazione e prendere i necessari provvedimenti.







Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: