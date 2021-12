WhoScored, la squadra della settimana: presente un biancoceleste – FOTO

Con le due sfide tra Empoli-Milan, e Napoli-Spezia, terminate rispettivamente 2-4 e 0-1, si è chiusa la diciannovesima giornata del campionato di Serie A Tim. Il portale WhoScored, ha così stilato la consueta formazione della settimana, in cui è presente anche un calciatore biancoceleste: Sergej Milinkovic–Savic. La Lazio ieri, impegnata al Penzo alle 16.30, ha battuto il Venezia per 1-3 conquistando tre punti importanti per rimanere agganciati al treno europeo e concludere il 2021 con una vittoria. Di seguito l’undici completo:

🇮🇹 Serie A Team of the Week pic.twitter.com/F9rH7746YR — WhoScored.com (@WhoScored) December 23, 2021







