CdS | Lazio, la ripresa il 30 dicembre: Sarri a rischio emergenza

I prossimi saranno giorni di pausa e relax per i giocatori della Lazio. Li sfrutteranno per recuperare insieme alle proprie famiglie e trascorrere un Natale sereno. Contro il Venezia sono arrivati tre punti importanti, che saranno d’aiuto per ripartire con il piede giusto alla ripresa degli allenamenti, slittata da mercoledì 29 a giovedì 30. Entro quel giorno Immobile si sarà sottoposto a un nuovo tampone di controllo, con conseguente possibilità di ritorno a disposizione di Sarri. Fino ad allora Ciro continuerà ad allenarsi individualmente, monitorato online dallo staff tecnico biancoceleste. L’obiettivo è esserci per il primo match del 2022, quello contro l’Empoli in programma il 6 gennaio alle 14.30 all’Olimpico. Per lo stesso match spera di esserci anche Acerbi, ma tutto dipenderà dall’esito degli esami dopo il problema muscolare rimediato nella gara contro il Venezia. Ne deve uscire anche Hysaj, che ha riportato un problema all’adduttore destro. Anche per lui la sosta sarà importante. Per godersi il relax in famiglia e per recuperare la condizione. Corriere dello Sport.

