CdS | Lotito-Sarri, il rinnovo è a Cortina

Sono giorni di immersione per Claudio Lotito tra la Salernitana e il Senato: segue da lontano il lavoro dei trustee ed è tornata in ballo la nomina da senatore. In tutto questo bailamme è slittata la firma del rinnovo di Sarri, annunciata ieri. Come tutti i contratti della Lazio, anche quello del tecnico è avvolto nella suspense senza che ve ne sia motivo (almeno in apparenza). Lotito oggi è atteso nel castello di Cortina, sua residenza natalizia. Il presidente potrebbe invitare l’allenatore in Veneto per chiudere il rinnovo e darlo alle stampe. Lotito e Mau hanno definito gli accordi nelle ultime due settimane, dopo aver superato una fase di stallo e il rischio che il tutto slittasse a febbraio, a mercato finito. La firma è pro forma. Sarri ha avanzato richieste di mercato, si è fatto un po’ desiderare per spingere la società a investire, ma non ha posto condizioni legate alla firma del rinnovo. Lotito e Tare lavorano per piazzare Lazzari, Muriqi, Escalante, Vavro, Jony, Durmisi e Lukaku. Cercano di intavolare scambi, possono riuscirci offrendo Lazzari e Muriqi. Lotito non è mai stato così prodigo con gli allenatori, soprattutto nel mercato di gennaio, sempre disdegnato. Corriere dello Sport.

Embed from Getty Images





Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: