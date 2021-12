Daily Mail, Tuchel impressionato da Kepa: “Fa quello che sa fare meglio, abbiamo bisogno di lui”

Uno dei nomi di mercato per la porta della Lazio era quello dello spagnolo Kepa, di proprietà del Chelsea. Dopo l’ottima prova di Kepa in Carabao Cup contro il Brentford, complice la convocazione di Mendy con il Senegal per la Coppa d’Africa, il tecnico dei Blues Tuchel ha elogiato il portiere spagnolo: “Sono molto felice in generale. Felice forse non è la parola giusta, ma sono molto impressionato da Kepa. Non è più una sorpresa perché è in uno stato d’animo come persona, carattere e sportivo in cui si impegna per noi, perché fa quello che sa fare meglio. Questo è quello che mostra ogni giorno in allenamento ed è per questo che ottiene la ricompensa. Sono assolutamente sicuro che questo sia il motivo per cui ha questo tipo di prestazioni. Sono super felice, abbiamo bisogno di lui in questo tipo di forma. I portieri sono un gruppo forte e Kepa ne è una parte importante“. Lo riporta il Daily Mail.







