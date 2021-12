GdS | Svolta a sinistra, la Lazio è vicina a Van Aanholt

Acquisti mirati, perché le grandi manovre ci saranno la prossima estate. La Lazio si prepara a un mercato invernale che non dovrebbe portare grandi stravolgimenti. Sarri ha chiedo un paio di rinforzi a Lotito: vuole un terzino sinistro e un vice Immobile. Il primo è destinato a diventare titolare, il secondo invece sarà un rincalzo, ma di fondamentale importanza. Le due operazioni in qualche modo potrebbero intrecciati, perché per avere un nuovo vice Immobile la Lazio deve cedere il vecchio, cioè Muriqi, che interessa a quel Galatasaray che ha nelle sue fila un terzino sinistro che può fare al caso di Sarri: l’olandese Van Aanholt. Così è nata un’idea di scambio di prestiti tra le due società. Il problema è che la Lazio vorrebbe inserire il riscatto obbligatorio per entrambi i prestiti e trovare un’intesa sulle cifre non sarà facile. In alternativa a Van Aanholt c’è Kurzawa, in uscita dal Psg. Si tratterebbe di una soluzione di alto profilo, e c’è il problema dell’ingaggio che supera i parametri del club. Per l’attaccante, sfumato Botheim, si profila una soluzione italiana. La Lazio ha puntato Kevin Lasagna, che sta giocando poco col Verona. Il club biancoceleste lo vorrebbe in prestito e se ne sta parlando con il Verona. È un’operazione che potrebbe decollare. Gazzetta dello Sport.

Embed from Getty Images





