Il Tempo | Senza Ciro Pedro diventa il “vero” nove

La Lazio vince anche senza Immobile. Il merito è in gran parte del falso, pardon, vero “nueve” che ha preso il posto di Ciro. Non nel ruolo, ma nel numero e nei numeri. Pedro ha segnato nelle ultime due partite, proprio quando serviva di più. Aveva portato la squadra in vantaggio contro il Genoa all’Olimpico, si è ripetuto a Venezia dopo aver saltato mezza formazione avversaria. Gli sono bastati pochi minuti, è partito dalla trequarti e non si è più fermato. Romero battuto e Lazio avanti dopo appena tre minuti. Proprio quello di cui aveva bisogno Sarri, che in estate aveva indicato lui come principale rinforzo per la sua nuova creatura. Da esubero alla Roma, a protagonista nella Lazio. Davvero strana la situazione di Pedro, che sta vivendo a tutti gli effetti una seconda giovinezza. Lo dicono le statistiche. Con il gol al Venezia sono salite a 7 le sue marcature in campionato (8 considerando anche l’Europa League). A questi numeri va aggiunto anche il dato degli assist, 3 in Serie A e 2 in Europa: era dalla stagione 2016/2017 con il Chelsea che Pedro non partecipava ad almeno 10 gol nelle sue prime 19 partite stagionali. Il Tempo.







Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: