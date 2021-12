Tanti Auguri di Buone Feste da LazioPress.it

Un altro anno se ne sta andando,

e come sempre è tempo di bilanci:

da 7 anni non abbiamo mai saltato

un giorno nel raccontarvi la nostra Lazio.



Abbiamo sofferto e gioito insieme,

abbiamo sfidato temporali e tempeste a Formello.

Abbiamo fatto chilometri per seguirla,

e scritto oltre 60.000 articoli su di lei.



Una storia lunga quasi 122 anni,

un amore che non conosce età e confini:

ecco cos’è la Lazio per noi e per i nostri lettori.



La Lazio è cambiata tanto,

ma non dobbiamo smettere di sostenerla.



La redazione di Laziopress.it vi augura

BUON NATALE e un FELICE ANNO NUOVO

Visualizza questo post su Instagram







