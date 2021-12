Lazio Women, il girone di ritorno per centrare l’obiettivo salvezza

Il girone di andata nella Serie A femminile per la Lazio Women si è chiuso con un’unica vittoria da parte delle biancocelesti nella sfida casalinga contro il Verona.

La promozione in Serie A è stata seguita da diverse novità, sia per quanto riguarda lo spogliatoio che per l’allenatore. Innanzitutto, l’esonero di Carolina Morace dopo cinque giornate e l’arrivo sulla panchina biancoceleste di Massimiliano Catini. Poi gli sviluppi di calciomercato: l’acquisto di Ogonna Chukwud dal CFF Madrid e Giulia Ferrandi dal Pomigliano Femminile, e le cessioni di Isabella Foletta al Brisbane Roar FC Women, di Andersen Signe Holte al LSK Kvinner e di Adriana Martin all’Espanyiol Femenino. Tra le giocatrici svincolate, invece, troviamo: Julia Glaser, Ella Mastrantonio e Maria Møller Thomsen.

L’atteggiamento in campo delle biancocelesti è cambiato con l’arrivo di Catini, ma la difficoltà principale è stata quella di collezionare punti: nonostante la Lazio Women abbia fatto delle prestazioni meritevoli nel corso delle ultime partite, dove è mancato effettivamente il goal decisivo per chiudere la partita, persistono ancora dei momenti di calo durante il match. Attualmente, le biancocelesti si trovano al penultimo posto in classifica (3 punti) precedute dal Napoli (7 punti) e dall’Empoli Ladies (12 punti).

Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia Femminile, nella partita casalinga contro la Fiorentina, la squadra di Catini ha a disposizione le 11 partite del girone di ritorno per provare a collezionare punti e sperare di centrare l’obiettivo salvezza. Ricomincia tutto da Sampdoria–Lazio Women, in programma sabato 15 gennaio 2022 alle ore 14:30.







