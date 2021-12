Gironi di ritorno di Sarri a confronto: cosa dobbiamo aspettarci per la Lazio?

Maurizio Sarri è uno degli allenatori in circolazione con la carriera più lunga, allenando da ben 31 anni. Ha cominciato a farsi conoscere maggiormente quando allenava l’Empoli in Serie B, ovvero dall’annata 2012-2013. Da quel momento ha raggiunto risultati importanti e adesso è arrivato alla Lazio, con cui per ora ha svolto solo il girone di andata, collezionando 31 punti (9 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte), mettendo a segno 39 gol e subendone, però, 34. Cosa ci aspetterà per il girone di ritorno? Proviamo a ipotizzarlo analizzando i gironi di ritorno delle ultime squadre che ha allenato in Serie A: Empoli, Napoli e Juventus.

EMPOLI

Dopo due anni di Serie B terminati al 4° e al 2° posto, l’anno della Serie A è stato, come ci si aspetta, peggiore rispetto ai precedenti e, infatti l’Empoli lo ha chiuso al 15esimo posto. Rispetto al girone di andata, il girone di ritorno è stato migliore, in cui sono stati guadagnati 23 punti (+4), siglati 29 gol (+11), ma subiti ben 34 (+11), per un totale di 5 vittorie (+2), 8 pareggi (-2) e uguali sconfitte (6).

NAPOLI

Il primo anno a Napoli è stato perfettamente omogeneo. Sia all’andata che al ritorno la squadra ha guadagnato 41 punti, ma al ritorno è migliorata nei gol fatti (+5) e nei gol subiti (-2). Nel complesso, rispetto alla prima parte di campionato, la differenza è stata + 1 vittoria, – 3 pareggi e + 2 sconfitte. La squadra è arrivata 2° in classifica.

Nell’annata 2016/17 il Napoli arrivò terzo con un girone di ritorno nettamente migliore rispetto a quello di andata. Sono stati ottenuti 48 punti (+10), messi a segno la bellezza di 50 gol (+11) e subiti solo 15 (-3), per un totale di 15 vittorie (+4), 3 pareggi (-2) e 1 sola sconfitta (-2).

La stagione 2017/18 è stata quella dello Scudetto sfiorato. Il Napoli infatti concluse il campionato al secondo posto con 91 punti. Il girone di ritorno, però, non è stato all’altezza di quello di andata: guadagnati 43 punti (-5), siglati 35 gol (-7), ma subiti solo 14 (-1). Nel complesso, sono state ottenute 13 vittorie (-2), 4 pareggi (+1) e 2 sconfitte (+1).

JUVENTUS

L’ultima avventura in panchina prima di arrivare alla Lazio, conclusasi con la vittoria dello Scudetto nell’anno della comparsa del Covid, stagione che i tifosi laziali ricorderanno bene. Anche in questo caso il girone di ritorno è stato peggiore di quello di andata, in cui sono stati ottenuti 35 punti (-13), siglate 38 reti (+1) e subite 34 (+6); nel complesso, le vittorie sono state 11 (-4), i pareggi 2 (-1) e le sconfitte 6 (+5).

Riassumendo possiamo dire che i gironi di ritorno di Sarri sono stati abbastanza disomogenei, con due peggiori rispetto a quello di andata, due migliori e uno perfettamente identico. Nel nostro caso, naturalmente, si spera che sarà migliore.







